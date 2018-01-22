(Görüntülü Haber) Kilis'e 3 roket düştü, 1'i patlamadı (2)

KİLİS () Afrin'deki terör örgütü PKKYPG mevzilerinden atılan 3 roket, Kilis kent merkezindeki Kazım Karabekir Mahallesine düştü. Bir evin çatısı, boş arazi ve sokağa düşen roketlerden ikisi gürültüyle patladı, biri patlamadı. Patlamanın meydana geldiği bir evde hasar oluşurken, yaralanan olmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, patlamayan mühimmatın imhası için de çalışma başlattı.