KİLİS- Bafelyun Tepesi teröristlerden temizlendi Bafelyun Tepesi teröristlerden temizlendi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Bafelyun Tepesi teröristlerden temizlendi. ÖSO'nun sosyal medya hesaplarından Bafelyun Tepesi'nin görüntüleri paylaşıldı.
(Görüntülü Haber) KİLİS- Bafelyun Tepesi teröristlerden temizlendi
KİLİS- Bafelyun Tepesi teröristlerden temizlendi Bafelyun Tepesi teröristlerden temizlendi Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Bafelyun Tepesi teröristlerden temizlendi. ÖSO'nun sosyal medya hesaplarından Bafelyun Tepesi'nin görüntüleri paylaşıldı....
03 Mart 2018 Cumartesi 16:01
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