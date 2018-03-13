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(Görüntülü Haber) Kereste yüklü TIR devrildi; sürücü öldü

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), () - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, devrilen kereste yüklü TIR'ın sürücü Yavuz Güç (51) hayatını kaybetti. Kaza, saat 06.00 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 9'uncu kilometresinde...

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), () - KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, devrilen kereste yüklü TIR'ın sürücü Yavuz Güç (51) hayatını kaybetti. Kaza, saat 06.00 sıralarında Seydişehir- Antalya karayolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Yavuz Güç yönetimindeki 34 GV 8106 plakalı kereste yüklü TIR, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savruldu. Önce bariyerlere sonra kayalıklara çarpan TIR, devrildi. Kazada sürücü Yavuz Güç olay yerinde hayatını kaybetti. Güç'ün cenazesi otopsi için Seydişehir Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Kaza sonrası TIR, adeta hurda yığınına döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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