(Görüntülü Haber) Kendi yolcularını taşıdığı iddiasıyla minibüsün önünü kestiler

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN ile Kozcağız Beldesi arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri, Kumlucu Beldesi'ne giderken kendi yolcularını da aldığını iddia ettikleri minibüsün önünü otomobille kesti. Minibüs sürücüsünün şikayetiyle gelen jandarma, birbirlerinden şikayetçi olan tarafları karakola götürdü. Bartın ile Kozcağız Beldesi arasında yolcu taşıyan minibüs sürücüleri, Bartın'dan Kumluca'ya yolcu götürürken kendi yolcularını da aldığını iddia ettikleri Ekrem Özen yönetimindeki 74 M 2009 plakalı minibüsü, iddiaya göre önce arkadan otomobille takip edip selektör yaparak taciz etti. Minibüsçüler, daha sonra Kozcağız Beldesi Şarköy Mahallesi mevkisinde otomobille öne geçerek minibüsü durdurdu. Yolcuların cep telefonu kamerası ile görüntülediği olayda otomobilden inen 7 kişiden bazıları minibüsün yanına gelip sürücüden kapıyı açmasını istedi. Kapıları kilitleyen sürcü Ekrem Özen ise jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Bir süre sonra gelen jandarma ekibi olaya müdahale etti. Ekrem Özen, aracın önünü keserek yolcuları korkuttukları gerekçesiyle 7 kişiden şikayetçi oldu. Diğer minibüsçüler de kendi yolcularını aldığı iddiasıyla Ekrem Özen'i şikayet etti. Ekrem Özen ve diğer 7 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ekrem Özen, karakolda ifadesinin ardından 16 yolcunun bulunduğu minibüsü ile yola devam etti. Kumluca Birlik Minibüsçüler Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Osman Özer, Kumluca'ya yolcu taşıyan minibüslerin daha önce de önünün kesildiğini söyleyerek, "Kumluca'ya giderken Kozcağız'ın içinden geçiyor minibüsçü arkadaşlarımız. Kozcağız'daki minibüsçüler de kendi yolcularını aldıklarını iddia ettikleri arkadaşlarımızı bu şekilde tehdit etiyor. Biz o zaman da gerekli şikayetlerimizi yaptık. Ne yazık ki aynı durum yine tekrarlandı. Yolcuları korkuyor. Bu konunun artık tekrarlanmaması gerekiyor" dedi.