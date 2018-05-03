Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde minibüsle otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kemer-Kumluca karayolunda bugün saat 14.30 sıralarında minibüsle otomobil çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) Kemer'de minibüsle otomobil çarpıştı; ölü ve yaralılar var (2)
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde minibüsle otomobil çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kemer-Kumluca karayolunda bugün saat 14.30...
03 Mayıs 2018 Perşembe 15:23
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