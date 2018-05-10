ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servis midibüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada minibüste bulunanlardan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke Ulutaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralı halde Kemer'deki özel bir hastaneye götürülen Burcu Aslan da müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 15 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kemer'deki hastanelere götürüldü. Cumhuriyet Başsavcısı Lütfü Boyalı da olay yerine gelerek inceleme yaptı. Kazayı haber alıp gelen otel çalışanları da meslektaşlarının öldüğünü öğrenince gözyaşlarını tutamadı.
(Görüntülü Haber) Kemer'de minibüs, servis midibüsüne çarptı: 3 ölü, 15 yaralı (2)
ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ Antalya'nın Kemer ilçesinde otel servis midibüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada minibüste bulunanlardan Nuran Demircioğlu ve Saliha Aybüke Ulutaş'ın olay yerinde...
10 Mayıs 2018 Perşembe 18:39
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