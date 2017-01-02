(Görüntülü Haber) Kemer'de hamam alev alev yandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde tek katlı hamam çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. İçeride biri olduğu söylentileri paniğe neden olurken, işyeri sahibinin gelmesi sonrası içeride kimse olmadığı anlaşıldı. Alevler 6 ayrı itfaiye aracının 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınabildi. Kemer merkez Yeni Mahalle Akdeniz Caddesi'ndeki faal durumdaki 'Jumanji Hamam' adlı tek katlı binada saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Polis caddeyi trafiğe kapatırken, 6 itfaiye aracıyla yangına müdahaleye başlandı. İçeride bir kişi olduğu söylentisi üzerine pencereler kırıldı. Olay yerine gelen adı açıklanmayan işletme sahibi içeride kimse olmadığını söyledi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor. Bölge sakinleri yangının evlerine sıçrama ihtimali nedeniyle korku yaşadı. Bina yangın sonrası tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında polis kordonu etrafında toplanan kalabalık ise meraklı gözlerle olayı izlerken, birçoğu da alevleri cep telefonuyla görüntülemeye çalıştı.