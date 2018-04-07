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(Görüntülü Haber) Kazazedelere otomobil çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

NİĞDE’nin Ulukışla ilçesinde, kaza yaptıktan sonra yolda önlem almaya çalışan kazazedelere, başka bir otomobilin çarpıp, kaçması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Hüsniye köyü yakınlarında meydana geldi....

NİĞDE’nin Ulukışla ilçesinde, kaza yaptıktan sonra yolda önlem almaya çalışan kazazedelere, başka bir otomobilin çarpıp, kaçması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Hüsniye köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 51 HF 795 ve 33 NPP 81 plakalı otomobiller, köy yolunda kaza yaptı. Maddi hasarlı kaza sonrası, araçlarından inip, ikinci bir kazaya sebebiyet vermemek için önlem almaya çalışan kazazedelere, 51 BC 863 plakalı otomobil, çarpıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kaçan aracın plakası ise kaza yerinde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ümit Akkuş (35) ile kayınbabası olduğu belirtilen Ramazan Dündar'ın (55) öldüğü belirlendi. Kazada ağır yaralanan Sema Akkuş (29) ve Sümeyye Akkuş (3) ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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