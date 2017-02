(Görüntülü Haber) Kazadan sonra kaçan sürücüyü jandarma yakaladı

EDİRNE’de TIR ile otomobil çarpıştı. Kazada olay yerinden kaçan 1.54 promil alkollü otomobil sürücüsü Nejat Örnek jandarma ekiplerince yakalanırken, aynı araçta yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza dün gece, Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda meydana geldi. İstanbul’dan yüklediği ihraç yükünü Romanya'ya götürmek üzere Romanya plakalı IF 06 FBK çekici, IF 06 FAM dorse plakalı TIR'la yola çıkan Atilla Palamut, Süloğlu kavşağına geldi sırada, Nejat Örnek’in kullandığı 22 ND 915 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulanan ve adı öğrenilemeyen kadın yaralanırken, alkollü sürücü Nejat Örnek olay yerinden kaçtı. İhbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yaralı kadın ambulansla Edirne Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. JANDARMA YAKALADI Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobil sürücüsü Nejat Örnek’i bulamayınca çevrede arama başlattı. Karanlıkta kaçan sürücüyü el fenerleriyle boş arazilerde arayan jandarma ekipleri kısa bir süre sonra Örnek’i yakaladı. Jandarma aracına bindirilirken gazetecilerin ‘neden kaçtınız?’ sorusuna sinirlenen Örnek “Ben kaçmadım olay yerindeydim” diye cevap verdi. Örnek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye kaldırılırken, yapılan kontrolde 1.54 promil alkollü çıktı. TIR sürücüsü Atilla Palamut ise, otomobilin aniden önüne çıktığını savundu. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.