(Görüntülü Haber) Kazada ölen polis memuru için tören düzenlendi

Ali LEYLAK-Ömer PINAR/ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamını yitiren 43 yaşındaki polis memuru Recep Yanmaz için Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Recep Yanmaz, dün akşam mesai bitiminin ardından yürüyerek evine dönerken, Bilal Bayram yönetimindeki 79 DZ 656 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Yücel Demir’in kullandığı 63 DE 514 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen Yücel Demir'in kullandığı otomobil karşı yönden gelen Turgut Arca yönetimindeki 21 BR 251 plakalı otomobile ve ardından kaldırımda yürüyen polis memuruna çarparak durabildi. Kazada polis memuru Yanmaz olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücülerden Bilal Bayram ve Yücel Demir yaralandı. 2 yıl önce eşini kanser nedeniyle kaybettiği öğrenilen 2 çocuk babası polis memuru Yanmaz için Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Burada düzenlenen tören; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Tarık Açıkgöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili İsa Kızıldemir, Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Kemal Timuroğlu, şehit polisin kardeşi Seyfi Yanmaz ile silah arkadaşları katıldı. Törende konuşan Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, polis memuruna rahmet diledi ve çocukları Yağız Efe ile Damla Nur'a sahip çıkacaklarını ifade etti. Tipioğlu'nun konuşmasının ardından İl Müftüsü İhsan Açık tarafından Yanmaz için Kur'an-ı Kerim okunup helallik alındı. TABUTA KAPANIP, GÖZYAŞI DÖKTÜLER Cenaze törenine katılan şehidin yakınları ise tabutuna kapanarak gözyaşı döktü. Meslektaşlarının da gözyaşı döktüğü tören sonunda Recep Yanmaz’ın cenazesi, omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Yanmaz’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara’nın Polatlı ilçesine gönderildi.