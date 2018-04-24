(Görüntülü Haber) Kazada ölen anne ve oğlu toprağa verildi

TOKAT'ta dün otomobille mermer yüklü TIR'ın çarpıştığı kazada ölen Hatice Özgün (78) ile oğlu Nursal Özgün (38) Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Kaza, dün saat 21.45 sıralarında Tokat-Niksar Karayolu Musapınarı mevkisinde meydana geldi. Erbaa’dan Turhal’a hareket halindeki Nursal Özgün yönetimindeki 60 EB 829 plaklı otomobil, karşı yönden gelen işlenmiş mermer yüklü, İsmail Temelöz yönetimindeki 60 EB 573 plakalı TIR’ın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü, Turhal Şeker Fabrikası'nda çalışan evli ve bir çocuk babası Nursal Özgün ile annesi Hatice Özgün yaşamını yitirdi. BABASI DA TRAFİK KAZASINDA ÖLMÜŞ Kazada yaşamını yitiren Nursal Özgün ve annesi Hatice Özgün'ün cenazeleri, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önüne, helallik alındıktan sonra da Karayaka beldesine getirildi. Karayaka Büyük Cami’de ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Nursal Özgün’ün iş arkadaşları ve yakınları katıldı. Anne-oğulun cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Karayaka Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nursal Özgün'ün babası Osman Özgün'ün de 2010 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.