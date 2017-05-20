(Görüntülü Haber) Kazada, motosikletin tekerleğine sıkışan bacağını itfaiye kurtardı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te yeni aldığı motosikletiyle su kanalına uçan 17 yaşındaki Mehmet Onur Şener'in tekerleğine sıkışan bacağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mehmet Onur Şener yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp su kanalına uçtu. Kazada, Mehmet Onur Şener'in bacağı, yeni aldığı belirtilen motosikletinin tekerleğine sıkıştı. Çevredekilerin yardıma koştuğu Şener'in bacağı kurtarılamayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, tekerleği keserek Şener'in bacağını kurtardı.
Mehmet Onur Şener, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sırasında acı içerisinde "Motorum gitti" diye konuştu. Şener, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te yeni aldığı motosikletiyle su kanalına uçan 17 yaşındaki Mehmet Onur Şener'in tekerleğine sıkışan bacağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.