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(Görüntülü Haber)Kazada kopan kolu bulmak için zamanla yarıştılar

ŞANLIURFA'da, park halindeki mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan çöp toplama kamyonunda temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi'nin kolu koptu. Ekipler, kopan kolu bulmak için seferber oldu. Yarım saat süren arama sonunda temizlik işçisinin...

ŞANLIURFA'da, park halindeki mısır yüklü TIR'a arkadan çarpan çöp toplama kamyonunda temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi'nin kolu koptu. Ekipler, kopan kolu bulmak için seferber oldu. Yarım saat süren arama sonunda temizlik işçisinin kopan kolu mısırların arasında bulundu. Kaza öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Haliliye Belediyesi'ne ait Mehmet Sever yönetimindeki 34 NC 0994 plakalı çöp toplama kamyonu, park halindeki 63 K 7410 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet Sever ile temizlik görevlisi Süleyman Çiftçi yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmanın ardından araçta sıkışan Süleyman Çiftçi'yi bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansa taşınan yaralı işçinin, sol kolunun koptuğu fark edilince ekipler çalışma başlattı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye gönderilirken, ekipler ise kaza sırasında yola savrulan mısırların arasında kopan kolu bulmak için yoğun çaba gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren arama sonunda kopan kol, mısırların arasında bulundu ve özel koruyucu kaba konularak, dikilmek üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavisi süren Süleyman Çiftçi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Aynı hastaneye kaldırılan Mehmet Sever'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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