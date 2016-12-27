(Görüntülü Haber) Kazada karnındaki bebeği kaybetti, 4 gün sonra kendisi de öldü

KÜTAHYA, () - KÜTAHYA'da takla atan otomobilde ağır yaralanan 8 aylık hamile 23 yaşındaki Mehtap Eröz, bebeğini kaybettikten sonra, kendisi de kurtarılamadı. Kaza, 24 Aralık cumartesi akşamı Kütahya-Tavşanlı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı ilçesine giden Hüseyin Eröz yönetimindeki 43 U 7553 plakalı otomobil sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı ve takla atarak terk döndü. Kazada sürücü Hüseyin Eröz ile araçta bulunan 8 aylık hamile olan eşi Mehtap Eröz ve kayınvalidesi Nejla Atsal yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Mehtap Eröz'ün karnındaki erkek bebeğin aynı gün öldüğü belirlendi. Doktorların tüm çabasına karşın Mehtap Eröz de bugün yaşamını yitirdi. Hüseyin Eröz ile kayınvalidesi Nejla Atsal'ın hastanede tedavileri sürüyor.