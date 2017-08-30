Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, durakta yolcu indirdiği sırada motosikletli polis ekiplerinin arkadan çarptığı midibüsün sürücüsü Ali İhsan Çeliktaş kalp krizi geçirdi. Motosikletten yola savrulan 2 polis yaralandı. Kaza, dün akşam Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Durakta yolcu indiren fabrika işçilerini taşıyan Ali İhsan Çeliktaş'ın yönetimindeki 27 S 4661 plakalı servis midibüsüne, arkadan gelen ve sürücüsü açıklanmayan 27 A 75538 plakalı polis motosikleti çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 polis yola savrulup yaralandı. Kaza ardından midibüsten inen sürücü Çeliktaş ise, polisleri yolda yaralı halde görünce heyecanlanarak kalp krizi geçirdi. Kazayı görenlerin haber olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri ve sürücü Çeliktaş'ı hastaneye götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Çeliktaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu, polislerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza yerine gelen polisler inceleme yaparken, hurdaya dönen polis motosikleti çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
(Görüntülü Haber) Kazada 2 polis yaralandı, midibüs sürücüsü kalp krizi geçirdi
Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te, durakta yolcu indirdiği sırada motosikletli polis ekiplerinin arkadan çarptığı midibüsün sürücüsü Ali İhsan Çeliktaş kalp krizi geçirdi. Motosikletten yola savrulan 2 polis yaralandı. Kaza,...
30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:56
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.