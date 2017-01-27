(Görüntülü Haber) Kaza yerinde rapor tutan polise, otomobil çarptı

AKSARAY'da kaza yerinde rapor hazırlayan trafik polisi 43 yaşındaki Fikret Güler'e, buzlanma nedeniyle kayan otomobil çarptı. Yaralanan polis Güler, hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza, bugün saat 11.15 sıralarında Nakkaş Mahallesi Somuncu Baba Caddesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle, buzlanma nedeniyle kayıp bir evin bahçe duvarına çarpan sürücü, rapor hazırlatmak için polis çağırdı. Olay yerine gelen trafik polislerinden Fikret Güler, rapor hazırladığı sırada 51 yaşındaki Enes Sevinç'in kullandığı 68 BL 585 plakalı otomobil de yine buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, Güler'e çarptı. Kazada polis memuru Güler yaralanırken, otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Çağrılan ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler'in, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Enes Sevinç ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.