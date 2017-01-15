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(Görüntülü Haber) Kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, araçlardan birinin ikiye ayrıldığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, Akyazı Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde...

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), () - SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, araçlardan birinin ikiye ayrıldığı kazada, 3 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde, Akyazı Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Civan yönetimindeki 43 KZ 799 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Ahmet Uzunoğlu yönetimindeki 34 MF 991 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Cemal Civan yönetimindeki otomobil ortadan ikiye bölündü, LPG tankı ise olay yerinde arsaya savruldu. Kazada yaralanan Cemal Civan, İzzet Dönmez ve Ahmet Uzunoğlu 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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