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(Görüntülü Haber) Kaza sonrası derede mahsur kalan CHP’li meclis üyesini itfaiye kurtardı

Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ (Artvin), () - ARTVİN’in Ardanuç Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi 53 yaşındaki Ersin Dede, kamyonetiyle dereye uçtu. Kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkıp telefonla yardım isteyen Dede, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza,...

Adem GÜNGÖR/ARDANUÇ (Artvin), () - ARTVİN’in Ardanuç Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi 53 yaşındaki Ersin Dede, kamyonetiyle dereye uçtu. Kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkıp telefonla yardım isteyen Dede, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, bugün akşam saatlerinde ilçenin Çayağzı mevkiinde meydana geldi. Ardanuç Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ersin Dede yönetimindeki 08 AE 3015 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp yaklaşık 20 metre yükseklikten Bulanık Deresi’ne uçtu. Dede, kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkıp cep telefonuyla itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vererek, kurtarılmayı bekledi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveninden uzatılan ip yardımıyla Dede'yi bulunduğu yerden kurtardı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ersin Dede, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardanuç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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