(Görüntülü Haber) Kaza kurbanı kadınlara, Kadınlar Günü'nde gözyaşlarıyla uğurlama (2)

YOLA ÇIKARKEN EŞİNE, 'ÇOCUKLARIMA İYİ BAK' DEMİŞ Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde dün meydana gelen kazada yaşamını yitiren 7 kadın işçiden, 2 kız çocuğu annesi 32 yaşındaki Leyla Yalçın da bugün öğlende Bursa'da son yolcluğuna uğurlandı. Leyla Yalçın'ın cenazesi önce Merkez Osmangazi İlçesi'ne bağlı Kemerçeşme Mahallesi 'ndeki evinin önüne getirildi. Ağıtların yakıldığı cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen eşi Sunay Yalçın, "Leyla ile 10 yıl önce evlenmiştik. Ailesine çok düşkündü. Onu ben uğurladım. Ayrılırken bana, 'Kızlarıma iyi bak. Sakın bensiz bir yere gitme' dedi. Sanki ölüm içine doğmuştu" dedi. Leyla Yalçın'ın ikiz kardeşi olan Levent Vatan ise "Leyla hayat doluydu. Kızları 9 yaşındaki Selin ile 1.5 yaşındaki Tuana'ya çok düşkündü. Ailesini çok seviyordu. Ölüm haberi bizi yıktı, perişan etti" diye konuştu. Gelininin oğlundan ayrı olarak ilk kez bir yolculuğa çıktığını belirten Zeynep Yalçın ise "Güle oynaya evden ayrıldılar. Oğlum onu uğurladıktan sonra eve döndü. Daha sonra acı haberi aldık. İnanamadık" diye konuştu. Fabrikada 5 yıldır işçi olarak çalışan Leyla Yalçın'ın cenazesi öğlen Kemerçeşme Mahallesi Pancarlı Camii'nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.