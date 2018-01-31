(Görüntülü Haber) Kaza güvenlik kamerasında

Tolunay DUMAN TARSUS,(Mersin),()MERSİN'in Tarsus ilçesinde, meydana gelen zincirleme trafik kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Çarşı istikametine giden ismi öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 33 NSU 62 plakalı otomobille yolda yürüyen bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, park halinde otomobile çarpıp düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koştu. Aracından inen kadın sürücüye küçük yaştaki bir çocuğun yumruk salladığı görüldü. Kazanın etkisiyle şoka giren kadın sürücüye diğer kadınlar yardım etti. Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.