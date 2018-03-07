Haber-KameraMehmet YİRUNÇORLU(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 43 yaşındaki Rüştü Seyidoğlu, yaya kaldırımında yürürken dengesini kaybederek düşerken, o sırada geçen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, dün Alipaşa Mahallesinde meydana geldi. Rüştü Seyidoğlu, yaya kaldırımında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yola düştü. Bu sırada Nadir Sarı'nın kullandığı 42 S 7261 plakalı kamyon, Rüştü Seyidoğlu'nun üzerinden geçti. Ağır yaralanan Seyidoğlu kazayı görenlerin ihbarıyla gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Seyidoğlu hayatını kaybetti. Kaza anı yakındaki bir alış veriş merkezinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Rüştü Seyidoğlu'nun bir süre yaya kaldırımında yürürken düştüğü ve sonrasında kamyonun üzerinde geçtiği görülüyor. Kamyon sürücüsü Nadir Sarı polis ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(Görüntülü Haber)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Haber-KameraMehmet YİRUNÇORLU(Tekirdağ),()-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 43 yaşındaki Rüştü Seyidoğlu, yaya kaldırımında yürürken dengesini kaybederek düşerken, o sırada geçen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Kaza, dün...
07 Mart 2018 Çarşamba 12:45
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