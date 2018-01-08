izmir escort burakolik.com wuzzlarnas.com kineten.com yemeklog.com izmir escort minikcaner.com wwwmobilenet.com esitemaster.com cezmiyurtsever.com cerascivil.com caneedswater.com cafekem.com

bursa escort istanbul escort gaziantep escort izmir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MHP cumhurbaşkanlığı için kimi aday gösterecek? İşte cevabı...
Bahçeli'den flaş Cumhurbaşkanlığı açıklaması..
Arda Turan, Medipol Başakşehir'e çok yakın
Arda Turan, hangi takıma transfer...
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5 kişi mahsur kaldı
Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan 5...
KKTC'de UBP'nin zaferi
KKTC'de UBP'nin zaferi

(Görüntülü Haber) Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

BURSA'nın İznik ilçesinde ana yolda seyir halindeki hafif ticari araç, kum yüklü traktörün römorkuna çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araç sürücüsü Sinan Yıldırım hafif yaralandı. Kaza, İznik-Yenişehir Karayolu üzerinde...

BURSA'nın İznik ilçesinde ana yolda seyir halindeki hafif ticari araç, kum yüklü traktörün römorkuna çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araç sürücüsü Sinan Yıldırım hafif yaralandı. Kaza, İznik-Yenişehir Karayolu üzerinde meydana geldi. Ana yolda seyir halinde olan Sinan Yıldırım yönetimindeki 16 JOC 84 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, yolun solundan kontrolsüz olarak sağ tarafta bulunan akaryakıt istasyonuna girmek isteyen Hüseyin Bektaş yönetimindeki 16 FEA 14 plakalı traktörün kum yüklü römorkuna arkadan çarptı. Kazada, Sinan Yıldırım hafif yaralanırken aracı kullanılamaz hale geldi. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, hastaneye kaldırılırken, cep telefonuyla yakınlarını arayarak "Ben kaza yaptım, beni hastaneye götürüyorlar" dedi. Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314