Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() - KAYSERi’de iki işçi servisi minibüsü çarpıştı. Araçlardan birinin devrildiği kazada 22 kişi yaralandı. Organize Sanayi Bölgesi 6’ncı caddede meydana gelen trafik kazasında, mobilya fabrikasına işçi taşıyan minibüs, başka bir fabrikaya işçi taşıyan minibüsle çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada, 22 işçi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı işçiler, Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi ve kentteki özel hastanelerde tedavi edildiler. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) Kayseri’de trafik kazası: 22 yaralı
Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() - KAYSERi’de iki işçi servisi minibüsü çarpıştı. Araçlardan birinin devrildiği kazada 22 kişi yaralandı. Organize Sanayi Bölgesi 6’ncı caddede meydana gelen trafik kazasında, mobilya fabrikasına işçi taşıyan...
29 Aralık 2016 Perşembe 10:19
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