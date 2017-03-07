Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturmasında ByLock programı kullandıkları iddia edilen 3 öğretmen ve 1 mühendis gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programı kullandıkları tespit edilen 3 öğretmen ve 1 mühendis evlerinde gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği’ne getirilen zanlılar, ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
(Görüntülü Haber) Kayseri’de FETÖ şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturmasında ByLock programı kullandıkları iddia edilen 3 öğretmen ve 1 mühendis gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock programı kullandıkları tespit...
07 Mart 2017 Salı 12:40
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