KAYSERİ, () – KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, içlerinde özel güvenlik görevlileri, üniversite öğrencileri ve ev kadınlarının bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve işyerlerinde arama yapan polis, dijital materyallere el koydu. Soruşturma kapsamında 8 kişinin daha arandığı bildirildi.
(Görüntülü Haber) Kayseri’de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
KAYSERİ, () – KAYSERİ’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock’u kullandıkları gerekçesiyle 20 kişi gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği...
01 Ağustos 2017 Salı 11:22
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