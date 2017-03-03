(Görüntülü Haber) Kayseri’de FETÖ'den 33 kadın ögretmene gözaltı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY'nin kriptolu iletişim programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 33 kadın öğretmen gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 33 kadın öğretmen, ByLock kullandıkları iddiasıyla bu sabah yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.