(Görüntülü Haber) Kayseri’de 9 avukata FETÖ gözaltısı

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, () – KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında kapatılan Fazilet Partisi ile Saadet Partisi'nin (SP) eski İl Başkanı Mustafa A.'nın da bulunduğu 9 avukat gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları tespit edilen avukatlardan SP eski İl Başkanı Mustafa A. ile Fatma K., Hacı Hasan A., Hilmi Ş., Kemal Bahadır Ö., Nejla B.K., Nilgün K., Selçuk A. ve Sema D. gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğine getirilen avukatlar, ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Bu arada, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı şirketlerde çalışan S.Ç. ve S.K.Ç. de, 'terör örgütüne üye olma' suçundan evlerinde gözaltına alındı.