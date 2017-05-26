(Görüntülü Haber) Kayseri'ye şehit ateşi düştü

AĞRI'nın Tendürek Dağı'nda teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ın baba evine acı haber ulaştı. Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Gesi bölgesi Cumhuriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'ndeki şehidin baba evine sağlık görevlileriyle birlikte gelen askeri yetkililer, şehit annesi Fatma Doğan'a ve 3 kardeşine acı haberi verdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de şehidin babasının evinin bulunduğu binaya Türk bayrakları astı. Binanın bahçesine taziye çadırı da kurulurken, şehidin babasının çalışmak için şehir dışında bulunduğu öğrenildi. Bekar olan şehidin yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.