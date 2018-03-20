KAYSERİ, () - KAYSERİ merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'nce (KOM) Kayseri merkezli 18 ilde, 85 askeri personele yönelik FETÖ/PDY operasyonu başlatıldı. Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen subay, astsubay, muvazzaf subay ve astsubaylar ile askeri öğrencilerin de yer aldığı öğrenildi. Şüphelilerden 37'si hakkında daha önce de FETÖ soruşturması yapılmıştı.
(Görüntülü Haber) Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 85 askere gözaltı kararı (1)
KAYSERİ, () - KAYSERİ merkezli 18 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize...
20 Mart 2018 Salı 10:03
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.