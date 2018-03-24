(Görüntülü Haber) Kayseri, iki şehidini uğurladı (2)

KAYSERİ'de Afrin'de 2 ay önce şehit olan ancak cenazesi yeni getirilen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı (25) ile dün Batman'da çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş Bülent Doğan (43) düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Afrin'den dün gece Kayseri'ye getirilerek Seyyid Burhanettin Hastanesi'nin morguna konulan Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, önce Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi'ndeki kendi evine daha sonra da annesi Sibel Muratdağı'nın oturduğu Beşparmak Mahallesindeki Sanat Apartmanı'nın önüne getirilerek helallik alındı. Bu sırada anne Sibel Muratdağı, sinir krizi geçirdi. Şehidin askeri kıyafetini giyen eşi Birgül Muratdağı, tabutun bulunduğu cenaze aracına elini vurarak, "Kalk Mehmedim kalk" diye seslendi. Kalemkırdı Camisi'ne getirilen tabut musallaya konduktan sonra şehidin annesi, eşi ve şehit ile aynı adı taşıyan dedesi Mehmet Muratdağı sırayla tabutu okşayıp fotoğrafını öptü. Batman'da şehit olan 21 yıllık asker Jandarma Kıdemli Uzman Çavuş Bülent Doğan'ın (43) annesi Zeynep, eşi Ebru, ortaokul öğrencisi kızı Zeynep Sude (15) tabuta kapanarak gözyaşı döktü. Kalemkırdı Camisi'nde ikindi vakti iki şehit için düzenlenen törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları, Vali Süleyman Kamçı, eski bakan ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilli İsmail Tamer, CHP Kayseri Melletvekili Çetin Arı, Garnizon ve 2. Hava Bakım Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, 12. Hava Ana Ulaştırma Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğgeneral Selçuk Aygün, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, protokol mensupları, iki şehidin yakınları ve çok sayıda Kayserili katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, şehit ailelerine başsağlığı dileğinde bulundu. Cenazelen kılanan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. HAREKATIN 4'ÜNCÜ GÜNÜNDE ŞEHİT OLDU Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Kayseri 1'inci Komando Tugayı 2. tabur emrinde görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı, 23 Ocak'ta harekatın 4. günü 07.20'de Afrin'de, PKK/PYD'li teröristlerin açtığı ateşle silah arkadaşı Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ile birlikte şehit oldu. İki şehidin naaşına ulaşılamadı. Afrin'in ele geçirilmesinin ardından şehitlerin teröristler tarafından gömülen cenazelerine ulaşıldı. Afrin kırsalında iki ay sonra ulaşılan cenazeler, dün Türkiye'ye getirildi.