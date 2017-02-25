(Görüntülü Haber) Kayseri'deki cinayetin şüphelileri Kocaeli'de yakalandı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - KAYSERİ'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olarak aranan biri kadın, 4 kişi, İstanbul'a giderken Kocaeli'de yakalandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. 38 TU 830 plakalı otomobilde seyahat eden Atilla Köklü (21) ile yanındaki Salih Soylu'ya, yanlarına yaklaşan bir başka araçtan tüfekle ateş açıldı. Salih Soylu öldü, yaralanan Atilla Köklü ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Soruşturma sürerken, Tem Otoyolu İzmit Gültepe geçişinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, olayın faili oldukları iddia edilen M.Ş, E.K, S.A ve S.N.'yi İstanbul'a giderken otomobilde gözaltına aldı. CİNAYETİN NEDENİ EVLENME VAADİYLE DOLANDIRICILIK İDDİASI Sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Öldürülen Salih Soylu'nun evlenme vaadi ile şüphelilerden kadın öğretmen S.N'ye bankadan belirli aralıklarla 100 bin lira kredi çektirdiği, şüphelilerin de cinayeti bu nedenle işlediği öne sürüldü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri'ye götürüldü.