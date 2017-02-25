Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Giresun Feshane Günleri için start verildi
Giresun Feshane Günleri için start...
Beyaz Saray’da Sansür Uygulaması
Beyaz Saray’da basına Sansür Uygulaması
2017 hac kuraları çekildi
Hac kuraları çekildi, sonuçları öğrenmek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdam mesajı
Cumhurbaşkanı'ndan bir referandum mesajı daha

(Görüntülü Haber) Kayseri'deki cinayetin şüphelileri Kocaeli'de yakalandı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - KAYSERİ'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olarak aranan biri kadın, 4 kişi, İstanbul'a giderken Kocaeli'de yakalandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Kocasinan...

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), () - KAYSERİ'de 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili olarak aranan biri kadın, 4 kişi, İstanbul'a giderken Kocaeli'de yakalandı. Olay, saat 02.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. 38 TU 830 plakalı otomobilde seyahat eden Atilla Köklü (21) ile yanındaki Salih Soylu'ya, yanlarına yaklaşan bir başka araçtan tüfekle ateş açıldı. Salih Soylu öldü, yaralanan Atilla Köklü ise Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Soruşturma sürerken, Tem Otoyolu İzmit Gültepe geçişinde yol kontrolü yapan polis ekipleri, olayın faili oldukları iddia edilen M.Ş, E.K, S.A ve S.N.'yi İstanbul'a giderken otomobilde gözaltına aldı. CİNAYETİN NEDENİ EVLENME VAADİYLE DOLANDIRICILIK İDDİASI Sorgulanmak üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Öldürülen Salih Soylu'nun evlenme vaadi ile şüphelilerden kadın öğretmen S.N'ye bankadan belirli aralıklarla 100 bin lira kredi çektirdiği, şüphelilerin de cinayeti bu nedenle işlediği öne sürüldü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri tamamlanan şüpheliler, Kayseri'ye götürüldü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.