(Görüntülü Haber) Kayseri'deki cinayetin altından yurt dışı şikeli maç bahisleri çıktı

KAYSERİ, () - KAYSERİ’de hareket halindeki otomobile başka bir araçtan tüfekle ateş açılması sonucu sağ ön koltukta oturan Salih Soylu öldü, sürücü Atilla Köklü ise yaralandı. Şikeli maç bahisleri için çekilen kredi parası nedeniyle düzenlenen saldırıyla ilgili Kocaeli ve Ankara'da gözaltına alınan ve Kayseri'ye getirilen 10 kişi, adliyeye gönderildi. Olay, 25 Şubat'ta saat 02.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda meydana geldi. 38 TU 830 plakalı otomobilin şoförü 21 yaşındaki Atilla Köklü ile yanında oturan Salih Soylu araç halindeyken, yanlarına yaklaşan araçtan kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kendilerine tüfekle ateş açıldı. Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Salih Soylu ölürken, Atilla Köklü ise, yaralandı. Şikeli maç bahisleri için çekilen kredi parasından kaynaklandığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgisi olduğu belirlenen Musa Ş. (37), Sinan A. (28), Seda N. (29) ile bu kişilerle birlikte hareket ettikleri anlaşılan Ü.A. (30), M.B. (32), G.K. (24), T.Y. (32), F.K. (24), N.N. (57) ve E.K'nin (41) yakalanması için çalışma başlatıldı. Cinayet zanlılarından Musa Ş., Sinan A., Seda N. ile E.K. Kocaeli'nde, Ü.A., M.B, G.K, T.Y., F.K. ve N.N. Ankara'da suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Kayseri'ye getirilen zanlıların sorgularında, Seda N'nin Siirt'te öğretmen olduğunu, sosyal medya üzerinden tanıştığı Atilla Köklü'nün, yurtdışı şikeli maçlar üzerinden bahis oynayarak çok para kazandıklarını, kendisine de para kazandırabileceklerini söyleyerek, aralıklarla kredi çektirdiği ve toplam 90 bin TL paranın, kendi hesabına yatırılmasını sağladığını öne sürdükleri öğrenildi. Köklü'nün, 'Memuriyetin biter' tehdidiyle para istemeye devam ettiği, bunun üzerine Seda N.'nin durumu eniştesi Musa Ş.'ye anlattığı, bu kişinin de cinayet olayına karışan kişileri toplayarak 2 araçla Kayseri'ye geldikleri ve saldırıyı düzenledikleri öne sürüldü.