(Görüntülü Haber) Kayseri'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - KAYSERİ'de meydana gelen zincirleme kazada 2 TIR, 1 Kamyon, 5 otomobilin çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.



Kaza Kayseri-Nevsehir karayolunun 25 kilometresi Garipçe mevkiinde meydana geldi. Denizli'den İran'a makine götüren Mehdi Caferi yönetimindeki yabancı plakalı TIR sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devilirken arkasından gelen 1 TIR, 1 Kamyon ve 5 otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazada yabancı plakalı TIR içerisinde bulunan İranlı Caferi'nin eşi Sakine Cevahmehr , çocuğu Esma Caferi ve hurda yüklü 34 GD 3476 plakalı bir başka kamyon sürücüsü ağır yaralandı.



Sağlık ekiplerinin sevk edildiği kaza yerinde TIR sürücüsünün eşi, kızı ve kamyon sürücüsü ambulanslarla Kayseri Eğitim ve Araştırma hastanesine gönderildi. Devrilen TIR'ın altında kalarak araç içerisinde sıkışan Mehdi Caferi'yi kurtarmak için kaza yerine gelen AKUT, UMKE, İtfaiye ve 112 ekipleri çalışma başlattı. Yaeklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmaları sonunda olay Mehdi Caferi ağır yaralı olarak sıkıştığı TIR içerisinden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.



Nevşehir-Kayseri karayolunun 3 saat ulaşıma kapanmasına neden olan kazayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.