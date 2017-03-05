KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, şüpheliler A.E., A.K., R.Ö. ve T.E. bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde, araçta ve bir işyerinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin polisteki sorguları sürüyor.
(Görüntülü Haber)Kayseri'de uyuşturucuya 4 gözaltı
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik...
05 Mart 2017 Pazar 16:41
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