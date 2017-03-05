(Görüntülü Haber)Kayseri'de uyuşturucuya 4 gözaltı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, şüpheliler A.E., A.K., R.Ö. ve T.E. bir araç içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin üzerlerinde, araçta ve bir işyerinde yapılan aramalarda 50 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişinin polisteki sorguları sürüyor.