KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polis uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 600 gram esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, çevre illerden Kayseri'ye getirdikleri uyuşturucu maddeleri kullanıcılara ve 'torbacı' tabir edilen satıcılara verdikleri iddia edilen H.İ.Ö. ve K.A. yakalandı. Bu kişilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada toplam 600 gram esrar bulundu. İki kişi hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan zanlılar, Adli Tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.
(Görüntülü Haber) Kayseri'de uyuşturucuya 2 gözaltı
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de polis uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde yapılan aramada 600 gram esrar ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin...
01 Mart 2017 Çarşamba 14:59
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