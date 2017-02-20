(Görüntülü Haber) Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Talas İlçesi'nde Y.D. ve Ü.K.'nin üst aramalarında, 1 gram sentetik...
20 Şubat 2017 Pazartesi 15:48
KAYSERİ'de polisin yaptığı operasyonda, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, Talas İlçesi'nde Y.D. ve Ü.K.'nin üst aramalarında, 1 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 66 gram metamtefamin ve hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.
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