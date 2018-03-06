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(Görüntülü Haber) Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı....

KAYSERİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

İl emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1.5 litrelik pet su şişesi içerisinde 100 gram eroin, cam kavanozda 33 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş 7 parça eroin, 2 parça metamfetamin, 3 parça bonzai, uyuşturucu satışında kullanılan alüminyum folyolar, 3'ü kurusıkı toplam 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu alıcıların hesap defteri bulundu.

Emniyete götürülen şüphelilerden Y.K. (37), S.K. (26), M.Ö. (30), M.D. (23), H.D. (20), Y.G. (33) ve E.Y. (21) hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen A.K. (32), A.C.U. (23) ve E.S.'nin (23) sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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