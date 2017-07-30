(Görüntülü Haber) Kayseri'de tur midibüsü devrildi: 26 yaralı (2)

YARALILARI AFAD VE UMKE EKİPLERİ ÇIKARDI



Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde Kapuzbaşı Şelalesi'ne geziye gidenleri taşıyan 03 KS 011 plakalı tur midibüsünün devrildiği kazada yaralanan 26 kişiden çoğu, kaza yerine sevk edilen AFAD ve UMKE ekipleri tarafından araç içinden çıkarıldı. Sürücünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu meydana gelen kazada yaralananlardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.



Yaralılar ambulanslarla götürüldükleri Yahyalı Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri kent merkezindeki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı.