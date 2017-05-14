(Görüntülü Haber) Kayseri'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı (Ek)

ANNELER GÜNÜ'NDE ANNESİZ KALDI



Kayseri- Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Erzurum'da görevli Astsubay Veli Yardımcı ile eşi Selda Yardımcı'nın 2 yaşındaki oğulları Hasan Talha, Anneler Günü'nde yalnız kaldı.



Kazada otomobilden fırlayarak yol kenarındaki toprağa düşen minik Hasan Talha, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te yapılan müdahalenin ardından minik Talha, Anestezi Yoğun Bakım'da tedavi altına alındı. Kazada anne ve babasını kaybeden Talha'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.