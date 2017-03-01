Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
SABİHA GÖKÇEN'DEN UÇUŞLARI SİS ENGELİ
Sabiha Gökçen'den uçuşlara sis engeli
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
İstanbul'da sis ulaşımı bitirdi
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Park halindeki minibüsler kundaklandı
Kılıçdaroğlu'ndan iki önemli konuda daha referandum önerisi
Rakka ve vatandaşlık için referandum...

(Görüntülü Haber) Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Hüseyin Acer, lüks bir cipin çarpması sonucu öldü. Kaza, Kuzey Çevre Yolu Terminal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yol kenarındaki tarladan...

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Hüseyin Acer, lüks bir cipin çarpması sonucu öldü. Kaza, Kuzey Çevre Yolu Terminal Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yol kenarındaki tarladan çıkan Hüseyin Acer, bariyerleri aşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada, Sivas yönünden gelen 24 yaşındaki Şadi K., yönetimindeki EL-038-FN plakalı cip ona çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Acer yolda yaklaşık 60 metre sürüklendi. Hüseyin Acer, kaza yerinde öldü. Hafif yaralanan Şadi K. da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle lüks otomobilde hasar oluştu. Kazanın meydana geldiği noktada, yaya ve hayvanların yola çıkmadan karşıya geçmeleri için bir altgeçit olduğu, ancak yaşlı adamın bu geçit yerine, yolun üzerinden karşıya geçmeye çalıştığı kaydedildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.