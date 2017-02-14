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(Görüntülü Haber) Kayseri'de trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yolcu minibüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza, Kayseri-Sivas yolunda, Kuzey Çevre Yolu ayrımı yakınında meydana geldi. Sarıoğlan...

KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yolcu minibüsünün yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Kaza, Kayseri-Sivas yolunda, Kuzey Çevre Yolu ayrımı yakınında meydana geldi. Sarıoğlan İlçesi'nden hareket eden Ali Aldemir (45) yönetimindeki 38 DH 416 plakalı yolcu minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak, polis kontrol noktası için konulan dubalara çarptı ve refüje girdi. Yaklaşık 100 metre refüjde ilerleyen minibüs, yön gösteren levhaları taşıyan demir direğe çarptı. Minibüsün sürücüsü Ali Aldemir, sıkıştığı yerde yaşamını yitirdi. Yaralanan yolcular, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan bir yolcunun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza sonrası olay yerine gelen sürücü Aldemir'in yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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