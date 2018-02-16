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(Görüntülü Haber) Kayseri'de terör propagandası şüphelileri adliyede

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından, sosyal medya üzerinden terör...

KAYSERİ'de, terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) tarafından, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen Hanifi K., Hikmet T., İsmail M., Ömer B. ve Tunahan Y., ile Zeytin Dalı Harekatı'na karşı PKK/KCK-PYD/YPG'yi övücü sözler sarf eden Celalettin B. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgularının ardından önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde bulunan Adli Tabipliğe getirildi, ardından da adliyeye gönderildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ile 1 kurusıkı tabanca ele geçirilmişti.

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