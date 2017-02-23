Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yalnız yaşayan 57 yaşındaki Zahide Eker, evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık semti Camiikebir Mahallesi 152'nci sokakta tek katlı ve evde yalnız yaşayan Zahide Eker'e telefonla ulaşamayan yakınları öğleden sonra eve geldi. Kapının açılmaması üzerine pencereden bakan yakınları, kadını salonda yerde yatar halde göreünce 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eker'in sobadan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı araştırmanın ardından Zahide Eker'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü Haber) Kayseri'de sobadan zehirlenen kadın öldü
Zafer BARIŞ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yalnız yaşayan 57 yaşındaki Zahide Eker, evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık semti Camiikebir Mahallesi 152'nci sokakta tek katlı...
23 Şubat 2017 Perşembe 18:36
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