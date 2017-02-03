(Görüntülü Haber) Kayseri'de sobadan 4 kişi zehirlendi

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’nin Bünyan İlçesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4 kişi zehirlendi. Bünyan'ın Erbay Mahallesi’nde meydana gelen olayda aynı aileden Meral (35), Ali (10), Eren ve Aysima (5) Özdemir, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Zehirlendiklerini fark eden anne, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aileyi Bünyan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ali ve Eren Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine, anne Meral ve Aysima ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.