(Görüntülü Haber) Kayseri'de silahlı banka soygunu
KAYSERİ'de özel bir bankanın şubesi, silahlı ve kar maskeli 1 kişi tarafından soyuldu. Soyguncu, olay yerinden sahte plakalı otomobille kaçtı. Olay, saat 16.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Caddesi'ndeki banka şubesinde...
06 Şubat 2018 Salı 16:45
KAYSERİ'de özel bir bankanın şubesi, silahlı ve kar maskeli 1 kişi tarafından soyuldu. Soyguncu, olay yerinden sahte plakalı otomobille kaçtı. Olay, saat 16.00 sıralarında, merkez Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Caddesi'ndeki banka şubesinde meydana geldi. Bankaya giren kar maskeli ve silahlı kişi, veznedarı tehdit ederek henüz miktarı belirlenemeyen parayı alıp, elindeki çantaya doldurdu. Soyguncu, olay yerinden plakasının sahte olduğu belirlenen bir otomobille kaçtı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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