(Görüntülü Haber) Kayseri'de park kavgasında 3'ü kardeş 4 yaralı

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde iki grup arasında araç park etme tartışması sonrası çıkan bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 3'ü kardeş 4 kişi yaralandı.



Pınarbaşı ilçe merkezinde, Emrullah (24), Emre (22) ve Eray (16) Kırtaş kardeşler, aracı park etme yüzünden kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine, 8 kişilik grup, bıçak ve sopalarla Kırtaş kardeşlere saldırdı. Emrullah Kırtaş, kardeşi Eray Kırtaş ve karşı gruptan bir kişi, aldıkları bıçak ve sopa darbeleriyle ağır, Emre Kırtaş ise hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada, hastaneye gelen Kırtaş kardeşlere saldıran grup, doktorlara ve sağlık görevlilerine de saldırdı. Polisin müdahalesiyle grup, hastane çevresinden uzaklaştırılırken, yaralılardan Emrullah Kırtaş hava ambulansıyla, yaralı 2 kardeşi de ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne olayda yaralanan diğer kişi ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaresi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Emrullah ve Eray Kırtaş kardeşlerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, Emre Kırtaş ile diğer yaralının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.