(Görüntülü Haber) Kayseri'de fuhuş çetesine operasyon: 14 gözaltı

KAYSERİ kent merkezi ve 3 ilçesinde, kadınlarI fuhşa zorladıkları öne sürülen çeteye yönelik operasyonda 3'ü kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Develi, Yahyalı, Tomarza ve kent merkezinde yapılan çalışmalarda 4 erkek ve 1 kadının, 10 kadına para karşılığı zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bu kişilerle bağlantılı olarak 7'si erkek 2'si kadın 9 kişi de fuhşa aracılık ettikları iddiasıyla gözaltına alındı. 3'ü kadın 14 şüpheli, sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipliğe getirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.





