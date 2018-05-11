(Görüntülü Haber) Kayseri'de fuhuş çetesine operasyon: 14 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Develi, Yahyalı, Tomarza ve kent merkezinde yapılan çalışmalarda 4 erkek ve 1 kadının, 10 kadına para karşılığı zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bu kişilerle bağlantılı olarak 7'si erkek 2'si kadın 9 kişi de fuhşa aracılık ettikları iddiasıyla gözaltına alındı. 3'ü kadın 14 şüpheli, sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipliğe getirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından Develi, Yahyalı, Tomarza ve kent merkezinde yapılan çalışmalarda 4 erkek ve 1 kadının, 10 kadına para karşılığı zorla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Bu kişilerle bağlantılı olarak 7'si erkek 2'si kadın 9 kişi de fuhşa aracılık ettikları iddiasıyla gözaltına alındı. 3'ü kadın 14 şüpheli, sorgularının ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Adli Tabipliğe getirildi. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.