KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 polis memuru gözaltına alındı. 1 polis de aranıyor. Terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında halen görevlerini sürdüren 21 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 20'si gözaltına alınırken, firari olan 1 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Polis memurlarının, 17-25 Aralık sürecinden sonra Bank Asya'daki hesaplarında artış olduğu ve Kimse Yok Mu Derneği'ne yardım ettikleri belirtildi.
(Görüntülü Haber) Kayseri'de FETÖ/PDY'den 20 polis gözaltına alındı
KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 20 polis memuru gözaltına alındı. 1 polis de aranıyor. Terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında halen görevlerini sürdüren 21 polis memuru hakkında...
23 Şubat 2017 Perşembe 11:34
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