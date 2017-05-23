(Görüntülü Haber) Kayseri'de FETÖ şüphelisi 22 polis adliyede
KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturmasında görevlerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 22 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında 4'üncü...
23 Mayıs 2017 Salı 12:46
KAYSERİ’de, FETÖ/PDY soruşturmasında görevlerinden ihraç edilen ve ByLock kullandıkları tespit edilen 22 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü'nün de bulunduğu 22 eski polis, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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