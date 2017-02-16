(Görüntülü Haber) Kayseri'de cinayet işleyen 3 Suriyeli, 3 adliyede

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de 3 gün önce 'Yan bakma' iddiasıyla çıkan tartışmada 20 yaşındaki Mehmet Akkoyun'u öldüren 3 Suriyeli sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Olay, merkez Melikgazi İlçesi Çorakçılar Mahallesi'nde bulunan parkta meydana geldi. 'Yan bakma' iddiasıyla çıkan tartışmada Suriye uyruklu 22 yaşındaki İ.E.M., 19 yaşındaki S.O. ve 17 yaşındaki M.M., Mehmet Akkoyun'u, pala ile öldürürken, kavgayı ayırmak isteyen Yusuf Yurdakul'u da ağır yaraladı. 3 şüpheli ifadelerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye getirildi. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan yaklaşık 200 işyerinin güvenlik kameralarını inceleyip, Suriye'ye kaçma hazırlığında olan cinayet şüphelilerini yakalandı. Cinayetin işlendiği Çorakçılar ile Küçükmustafa Mahallesi'nde toplanan bir grup olayı protesto ederken mahallede bulunan Suriyeliler'e ait dükkanların camlarını kırıp, sokakta gördükleri Suriyeliler'i dövmüştü.